Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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19:00

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"Жизнь в большом городе": поликлиники

"Жизнь в большом городе": поликлиники

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Еще в шести районах Москвы открылись обновленные поликлиники. В зданиях заменили все инженерные системы и лифты, установили современное медоборудование. Квалифицированную помощь там будут получать 175 тысяч взрослых и детей. А всего до конца года должны завершить модернизацию около ста амбулаторий.

Что такое новый московский стандарт поликлиник? И сколько медучреждений попало в следующий этап обновления? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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медицинагородвидеоАлина Гилева
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