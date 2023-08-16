"Жизнь в большом городе": поликлиники

Еще в шести районах Москвы открылись обновленные поликлиники. В зданиях заменили все инженерные системы и лифты, установили современное медоборудование. Квалифицированную помощь там будут получать 175 тысяч взрослых и детей. А всего до конца года должны завершить модернизацию около ста амбулаторий.

Что такое новый московский стандарт поликлиник? И сколько медучреждений попало в следующий этап обновления? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".