"Жизнь в большом городе": День строителя

БКЛ, новые линий МЦД и метро, скоростные автодороги и реновация – все эти масштабные проекты, которые кардинально меняют жизнь москвичей, невозможны без строителей. В воскресенье, 13 августа, они отметят профессиональный праздник.

Завершение каких масштабных строек ожидает москвичей в этом году? Сколько новых поликлиник, школ и детских садов появится в Москве? И как город помогает отрасли? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".