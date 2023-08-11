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Новости

11 августа, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": День строителя

"Жизнь в большом городе": День строителя

Новые зарядные станции для электрокаров установят на столичных улицах

Новости часа: Бочкарев рассказал о процессе работ на восточном участке МСД

Движение транспорта затруднено на Чурской эстакаде

"Интервью": Андрей Бочкарев – о строительстве МЦД и крупных уникальных объектов

Новости часа: горячую воду вернули в поврежденные при взрыве в Сергиевом Посаде дома

Инсталляция "Время вперед" из 520 световых элементов украсила входа в Парк Горького

Москвичей пригласили на мастер-класс по серфингу в рамках МУФ

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Новости часа: ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00

БКЛ, новые линий МЦД и метро, скоростные автодороги и реновация – все эти масштабные проекты, которые кардинально меняют жизнь москвичей, невозможны без строителей. В воскресенье, 13 августа, они отметят профессиональный праздник.

Завершение каких масштабных строек ожидает москвичей в этом году? Сколько новых поликлиник, школ и детских садов появится в Москве? И как город помогает отрасли? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
городстроительствовидеоАлина Гилева
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