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09 августа, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": книжная полка

"Жизнь в большом городе": книжная полка

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Впервые в России проходит масштабная акция "Читающий август". Книжный поезд и книжный автопробег преодолеют 12 тысяч километров от Санкт-Петербурга до Владивостока. Писатели и поэты встретятся с жителями 40 регионов, в том числе и Москвы.

Где в столице найти последние книжные новинки? Как издатели меняют подход к бизнесу? И как библиотеки стали модным пространством? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
обществовидеоЕвгения Мирошкина
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