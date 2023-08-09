09 августа, 19:00Общество
"Жизнь в большом городе": книжная полка
Впервые в России проходит масштабная акция "Читающий август". Книжный поезд и книжный автопробег преодолеют 12 тысяч километров от Санкт-Петербурга до Владивостока. Писатели и поэты встретятся с жителями 40 регионов, в том числе и Москвы.
Где в столице найти последние книжные новинки? Как издатели меняют подход к бизнесу? И как библиотеки стали модным пространством? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе