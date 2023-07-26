"Жизнь в большом городе": промышленность Москвы

Москву признали самым эффективным регионом в реализации промышленной политики. Кубок от Минпромторга получил Сергей Собянин на международной выставке "Иннопром".

В столице работает уже около 4 тысяч промышленных компаний. Только за последние месяцы в городе открылось около 500 малых и более 30 крупных предприятий.

Какую трансформацию переживает промышленность Москвы? Как в городе реализуется программа импортозамещения? И какую высокотехнологичную продукцию отечественных компаний ждут за рубежом? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".