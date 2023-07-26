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"Жизнь в большом городе": промышленность Москвы

"Жизнь в большом городе": промышленность Москвы

Новости часа: ВСУ выпустили 23 "натовских" снаряда по Донецку и Макеевке

В Москве дежурят 300 бригад Мосводостока на фоне непогоды

Сотрудники Московского зоопарка разместили новый баннер на стекло уличного вольера Диксона

Москвичам показали дорожную ситуацию в городе из-за непогоды

Бригады Мосводостока ликвидировали скопление воды на Боровском шоссе в столице

Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова

Автомобильное движение ограничили на Боровском шоссе в столице из-за дождя

Новости часа: график поездов шести радиальных направлений МЖД и МЦД-2 изменится в августе

Движение транспорта затруднено на Садовой-Триумфальной улице

Москву признали самым эффективным регионом в реализации промышленной политики. Кубок от Минпромторга получил Сергей Собянин на международной выставке "Иннопром".

В столице работает уже около 4 тысяч промышленных компаний. Только за последние месяцы в городе открылось около 500 малых и более 30 крупных предприятий.

Какую трансформацию переживает промышленность Москвы? Как в городе реализуется программа импортозамещения? И какую высокотехнологичную продукцию отечественных компаний ждут за рубежом? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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городвидеоЕвгения Мирошкина
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