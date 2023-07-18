Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": бытовая техника

"Жизнь в большом городе": бытовая техника

"Торги Москвы": выгодно ли покупать коммерческие помещения у города

"Актуальный репортаж": в СМИ сообщили новое название Domino's Pizza в РФ

В Кремле предупредили о рисках безопасности при продлении зерновой сделки без России

Автомобили могут подорожать в России с 1 августа

Ставки по валютным вкладам стали расти в России

Купюры номиналом 5 и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Подмосковье

"Деньги 24": Центробанк РФ может поднять ключевую ставку

Новости часа: новые банкноты номиналом 100 рублей появятся в столичном регионе

Посол РФ в Белоруссии заявил, что продления зерновой сделки не будет

Производство электроники и компьютерной техники в Москве выросло в первом квартале 2023 года на 20%. Такую продукцию в столице выпускают более 100 компаний. В условиях, когда многие иностранные бренды ушли с российского рынка, спрос на готовые изделия и комплектующие увеличивается.

Какую технику для дома делают в Москве, а что завозят по параллельному импорту? И как вычислить мошенников при покупке пылесоса или холодильника? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

Читайте также
Программа: Жизнь в большом городе
экономикавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика