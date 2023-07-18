"Жизнь в большом городе": бытовая техника

Производство электроники и компьютерной техники в Москве выросло в первом квартале 2023 года на 20%. Такую продукцию в столице выпускают более 100 компаний. В условиях, когда многие иностранные бренды ушли с российского рынка, спрос на готовые изделия и комплектующие увеличивается.

Какую технику для дома делают в Москве, а что завозят по параллельному импорту? И как вычислить мошенников при покупке пылесоса или холодильника? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".