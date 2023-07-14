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"Жизнь в большом городе": пляжный сезон

"Жизнь в большом городе": пляжный сезон

Движение транспорта ограничат в центре Москвы 15 июля

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Начало следующей недели в Москве обещает быть жарким – можно будет купаться. В черте города мест для полноценного отдыха у воды создано много, и добраться до них можно на городском транспорте. Больше 30 маршрутов автобусов и электробусов этим летом возят москвичей к пляжам.

А какие варианты летнего отдыха существуют в Москве? Кто и как следит за безопасностью загорающих москвичей? И как правильно отдыхать, чтобы не навредить здоровью? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
городвидеоАлина Гилева
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