"Жизнь в большом городе": пляжный сезон

Начало следующей недели в Москве обещает быть жарким – можно будет купаться. В черте города мест для полноценного отдыха у воды создано много, и добраться до них можно на городском транспорте. Больше 30 маршрутов автобусов и электробусов этим летом возят москвичей к пляжам.

А какие варианты летнего отдыха существуют в Москве? Кто и как следит за безопасностью загорающих москвичей? И как правильно отдыхать, чтобы не навредить здоровью? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".