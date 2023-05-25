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Общество

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Прохладительные напитки

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Прохладительные напитки

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С наступлением теплой погоды растет спрос на прохладительные напитки. И столица к этому готова: объем их производства еще в начале 2023 года вырос более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Что врачи рекомендуют пить летом? Сколько литров жидкости нужно человеку в день? Как в Москве производят прохладительные напитки? И как в этой сфере работает программа импортозамещения? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
городобществовидеоЕвгения Мирошкина
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