"Жизнь в большом городе": московский транспорт

С открытия БКЛ прошло уже два месяца. В рабочий день по новой линии проезжает около одного миллиона пассажиров. В конце 2023 года их число увеличится – откроют МЦД-3 и МЦД-4. Они будут пересекаться с Большой кольцевой линией.

Как обновляют московский общественный транспорт? Где еще планируют новые маршруты и станции? И на чем предпочитают ездить жители столицы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".