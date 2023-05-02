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"Жизнь в большом городе": московский транспорт

"Жизнь в большом городе": московский транспорт

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С открытия БКЛ прошло уже два месяца. В рабочий день по новой линии проезжает около одного миллиона пассажиров. В конце 2023 года их число увеличится – откроют МЦД-3 и МЦД-4. Они будут пересекаться с Большой кольцевой линией.

Как обновляют московский общественный транспорт? Где еще планируют новые маршруты и станции? И на чем предпочитают ездить жители столицы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
транспортгородвидеоЕвгения Мирошкина
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