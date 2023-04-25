25 апреля, 19:00Город
"Жизнь в большом городе": реставрация в Москве
В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. Изюминка этого года – посещение объектов, которые недавно отреставрировали. А всего в 2022 году в Москве восстановили 216 исторических строений.
Как город сохраняет архитектурное наследие? Какие дома с вековой историей преобразятся в этом году? И какие технологии используют реставраторы для восстановления первозданного облика объектов? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе