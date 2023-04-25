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25 апреля, 19:00

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"Жизнь в большом городе": реставрация в Москве

"Жизнь в большом городе": реставрация в Москве

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В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. Изюминка этого года – посещение объектов, которые недавно отреставрировали. А всего в 2022 году в Москве восстановили 216 исторических строений.

Как город сохраняет архитектурное наследие? Какие дома с вековой историей преобразятся в этом году? И какие технологии используют реставраторы для восстановления первозданного облика объектов? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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городвидеоЕвгения Мирошкина
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