"Жизнь в большом городе": реставрация в Москве

В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. Изюминка этого года – посещение объектов, которые недавно отреставрировали. А всего в 2022 году в Москве восстановили 216 исторических строений.

Как город сохраняет архитектурное наследие? Какие дома с вековой историей преобразятся в этом году? И какие технологии используют реставраторы для восстановления первозданного облика объектов? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".