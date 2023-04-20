"Жизнь в большом городе": спортивная Москва

В Москве спортом занимаются 5,5 миллиона жителей. Для горожан доступно более 70 видов занятий, которые можно посетить абсолютно бесплатно. А с приходом тепла тренировки проводятся не только в помещениях, но и на улице.

Каким спортом можно заниматься в городских парках? Какие новые спортивные объекты строят в Москве? И какой спрос наблюдается на спортинвентарь на данный момент? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".