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19:00

Спорт

"Жизнь в большом городе": спортивная Москва

"Жизнь в большом городе": спортивная Москва

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

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В Москве спортом занимаются 5,5 миллиона жителей. Для горожан доступно более 70 видов занятий, которые можно посетить абсолютно бесплатно. А с приходом тепла тренировки проводятся не только в помещениях, но и на улице.

Каким спортом можно заниматься в городских парках? Какие новые спортивные объекты строят в Москве? И какой спрос наблюдается на спортинвентарь на данный момент? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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