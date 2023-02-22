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22 февраля, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": патриотическое воспитание

"Жизнь в большом городе": патриотическое воспитание

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Быть патриотом – значит, любить свою страну и работать на ее благо. Так считает каждый второй россиянин. При этом патриотами называют себя 92% опрошенных.

Но как воспитать патриотизм у подрастающего поколения? Кто должен заниматься этим вопросом – семья или школа? И что город делает для того, чтобы изучать историю своей страны детям было интересно и увлекательно? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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