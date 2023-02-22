"Жизнь в большом городе": патриотическое воспитание

Быть патриотом – значит, любить свою страну и работать на ее благо. Так считает каждый второй россиянин. При этом патриотами называют себя 92% опрошенных.

Но как воспитать патриотизм у подрастающего поколения? Кто должен заниматься этим вопросом – семья или школа? И что город делает для того, чтобы изучать историю своей страны детям было интересно и увлекательно? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".