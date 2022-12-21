19:00Общество
"Жизнь в большом городе": опасная красота
Новый год не за горами и россияне стараются успеть привести себя в порядок. Еще в ноябре начал расти спрос на косметологические процедуры. Растет и число жалоб на некачественные услуги.
Как не попасть на мошенников? Что делать если косметолог испортил внешность? И как город исправляет ошибки и дарит новое лицо тем, кому это действительно необходимо по медицинским показаниям?
Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе