"Жизнь в большом городе": опасная красота

Новый год не за горами и россияне стараются успеть привести себя в порядок. Еще в ноябре начал расти спрос на косметологические процедуры. Растет и число жалоб на некачественные услуги.

Как не попасть на мошенников? Что делать если косметолог испортил внешность? И как город исправляет ошибки и дарит новое лицо тем, кому это действительно необходимо по медицинским показаниям?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".