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Общество

"Жизнь в большом городе": опасная красота

"Жизнь в большом городе": опасная красота

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Новый год не за горами и россияне стараются успеть привести себя в порядок. Еще в ноябре начал расти спрос на косметологические процедуры. Растет и число жалоб на некачественные услуги.

Как не попасть на мошенников? Что делать если косметолог испортил внешность? И как город исправляет ошибки и дарит новое лицо тем, кому это действительно необходимо по медицинским показаниям?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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обществовидеоЕвгения Мирошкина
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