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Новости

14 декабря, 19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (косметика)

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (косметика)

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Новости часа: Хуснуллин сообщил о снижении количества пострадавших на российских дорогах

В Москве запустят производство инновационной косметики. Помимо средств для ухода за кожей планируется выпускать инъекционные препараты для мезотерапии.

Сколько всего производств средств для красоты есть в столице? Какую продукцию там выпускают и как происходит процесс импортозамещения тех составляющих, которые раньше закупали за границей? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
экономикагородвидеоНаталия Шкода
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