"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (косметика)

В Москве запустят производство инновационной косметики. Помимо средств для ухода за кожей планируется выпускать инъекционные препараты для мезотерапии.

Сколько всего производств средств для красоты есть в столице? Какую продукцию там выпускают и как происходит процесс импортозамещения тех составляющих, которые раньше закупали за границей? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".