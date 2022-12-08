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Новости

08 декабря, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": ЭКО

"Жизнь в большом городе": ЭКО

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Лучшим возрастом для рождения ребенка врачи считают период от 24 до 25 лет. Но, как показывает практика, россияне все чаще откладывают материнство на потом и задумываются о деторождении ближе к 30 годам. В этом возрасте уже могут появляться проблемы со здоровьем, которые становятся препятствием к рождению ребенка.

Какие существуют традиционные методы лечения бесплодия? И когда решить проблему способно ЭКО? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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