"Жизнь в большом городе": ЭКО

Лучшим возрастом для рождения ребенка врачи считают период от 24 до 25 лет. Но, как показывает практика, россияне все чаще откладывают материнство на потом и задумываются о деторождении ближе к 30 годам. В этом возрасте уже могут появляться проблемы со здоровьем, которые становятся препятствием к рождению ребенка.

Какие существуют традиционные методы лечения бесплодия? И когда решить проблему способно ЭКО? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".