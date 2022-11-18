"Жизнь в большом городе": кондитерские изделия

В конце прошлого года Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию. Больше всего кондитерских изделий выпускают в столичном регионе – почти 2 миллиона тонн в год.

Как производят сладости в Москве? Всех ли ингредиентов хватает в условиях санкций, как работает программа импортозамещения? И какие кондитерские изделия предпочитают москвичи? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

