Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

18 ноября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": кондитерские изделия

"Жизнь в большом городе": кондитерские изделия

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В конце прошлого года Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию. Больше всего кондитерских изделий выпускают в столичном регионе – почти 2 миллиона тонн в год.

Как производят сладости в Москве? Всех ли ингредиентов хватает в условиях санкций, как работает программа импортозамещения? И какие кондитерские изделия предпочитают москвичи? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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городедавидеоЕвгения Мирошкина
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