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Новости

19:00

Город

"Жизнь в большом городе": осеннее благоустройство

"Жизнь в большом городе": осеннее благоустройство

Сервисные центры "Московский транспорт" будут закрыты с 4 по 6 ноября

"Мой район. Навигатор": сезон летних веранд завершился в Москве

"Мой район. Навигатор": эстакада через Волгоградский проспект готова почти на 70%

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Работы по благоустройству завершили около станции БКЛ "Каширская"

Первые корпуса индустриального парка "Руднево" заработали 2 ноября

"Цифра дня": 21%

Новости часа: суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

Город начали готовить к зиме: в Москве перед наступлением холодов промыли памятники и монументы, подготовили к зиме клумбы. Также специалисты комплекса городского хозяйства очистили с помощью специального шампуня городские дороги и тротуары.

Какие еще обязательные работы проводят в Москве осенью? Как городские службы справляются с погодными вызовами? И как в столице проходит программа капремонта? И как стать волонтером? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
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