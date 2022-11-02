"Жизнь в большом городе": осеннее благоустройство

Город начали готовить к зиме: в Москве перед наступлением холодов промыли памятники и монументы, подготовили к зиме клумбы. Также специалисты комплекса городского хозяйства очистили с помощью специального шампуня городские дороги и тротуары.

Какие еще обязательные работы проводят в Москве осенью? Как городские службы справляются с погодными вызовами? И как в столице проходит программа капремонта? И как стать волонтером? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".