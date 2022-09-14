"Жизнь в большом городе": лишний вес

Около половины населения РФ имеют избыточный вес. К таким выводам пришли во Всемирной организации здравоохранения.

По каким стандартам сегодня диагностируют и лечат москвичей с ожирением? Когда лишние килограммы начинают угрожать жизни? И какие правила помогают удерживать вес в норме? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".