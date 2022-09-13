"Жизнь в большом городе": МЦК

Шесть лет назад в столице открыли Московское центральное кольцо. С момента запуска пассажиропоток увеличился на 60%. За первый год пассажиры совершили 98 миллионов поездок, а за шестой – почти 157 миллионов.

Что еще изменилось с запуском кольца? Как в условиях санкций происходит обслуживание поездов? И как дальше будет развиваться железнодорожный транспорт в мегаполисе? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".