"Жизнь в большом городе": сортировка мусора

Москва – лидер по раздельному сбору мусора. Каждый третий столичный житель уже сортирует отходы, а 47% готовы это делать.

Как санкции повлияли на сортировку отходов? Где теперь закупают необходимое оборудование для переработки мусора? Как в этой сфере работает импортозамещение? И что делает город, чтобы привить москвичам полезную привычку?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".