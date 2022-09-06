"Жизнь в большом городе": овощи

В этом году в России ожидают хороший урожай. В Московской области планируют собрать овощей и картофеля на 10% больше, чем в прошлом году.

Что же выращивают в Московском регионе? Откуда привозят овощи и как их перерабатывают? Как проходит процесс импортозамещения?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".