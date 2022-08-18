"Жизнь в большом городе": сезон бахчевых

Сезон бахчевых в Москве в самом разгаре. Арбузы и дыни нужно покупать в магазинах и на официальных развалах. В этом году их в городе больше 200.

Где расположены точки продаж? Как выбрать самый вкусный арбуз и дыню? И к чему может привести покупка с рук? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".