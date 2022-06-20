"Жизнь в большом городе": мясные изделия

Москва занимает четвертое место среди российских регионов по объему экспорта мясных изделий.

Какое мясо предпочитают покупать москвичи? Из чего делают колбасы, сосиски и полуфабрикаты? И как работают столичные предприятия в условиях санкций?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".