"Жизнь в большом городе": промышленность Москвы

В Москве больше трех тысяч производств, треть из них относятся к крупному и среднему бизнесу.

Что производят в мегаполисе? Как город поддерживает предприятия в условиях санкций? И как проходит процесс импортозамещения?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".