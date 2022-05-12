"Жизнь в большом городе": летняя одежда

79% россиян планируют обновить гардероб и самым подходящим для этого временем года считают весну и лето. Сколько предприятий в Москве шьют одежду?

Удалось ли им перейти на импортозамещение? И какой выбор представлен для москвичей? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".