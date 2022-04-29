"Жизнь в большом городе": еда на праздники

В майские праздники москвичи планируют устраивать пикники, посещать кафе и рестораны.

Как в нынешних условиях работает общепит? Изменились ли цены на блюда? Как проходит процесс импортозамещения? И чем готовы удивить рестораторы столичных жителей?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".