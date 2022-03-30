"Жизнь в большом городе": кондитеры

Кондитеры предупредили, что цены на сладкое могут вырасти на треть. Причины – трудности в закупке иностранного сырья.

Что производят на московских кондитерских фабриках? И как эту отрасль поддерживает город? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".