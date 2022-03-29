"Жизнь в большом городе": московский прокат

В Москве в этом году рекордно рано открыли пункты проката самокатов и собираются значительно расширить парк. В прошлом сезоне москвичи совершили в 4,5 раза больше поездок, чем в 2020-м.

Как и где в условиях новых санкций будут закупать новые самокаты? Сколько стоит взять в аренду двухколесный транспорт? И будут ли ужесточать наказание для тех, кто ездит по тротуарам на огромной скорости? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".