"Утро": джазовая певица Джейн Монхайт о выступлении в Москве

В субботу, 29 сентября, в Московском доме музыки состоится событие, которое окрестили как открытие джазового сезона. Оркестр под управлением Игоря Бутмана будет выступать с джазовой звездой Джейн Монхайт.

Накануне концерта певица посетила студию "Москвы 24". В своем интервью Джейн расскажет о грядущем выступлении и о своих впечатлениях о столице, в которую Монхайт приехала со своим мужем.