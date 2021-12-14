"Жизнь в большом городе": ковидная обстановка

Россиянам, у которых в этом году был выявлен положительный результат ПЦР-теста и выработались антитела к коронавирусу, выдадут сертификаты и QR-коды. Действовать документы будут целый год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом по планете уже шагает новый штамм ковида "Омикрон", проник он и в Россию. Готова ли Москва к встрече с новой разновидностью вируса? Как очередной виток пандемии может повлиять на жизнь москвичей? И какой сегодня в городе уровень коллективного иммунитета? Расскажут в программе "Жизнь в большом городе".