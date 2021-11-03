"Жизнь в большом городе": "московский локдаун"

Ежедневный прирост ковид-положительных пациентов в России в среднем составляет 40 тысяч человек. Специалисты говорят, что темпы распространения ковида хоть и замедляются, но ситуация по-прежнему остается сложной.

В связи с этим в Роспотребнадзоре говорят о возможном продлении локдауна. Но прибегнут ли к такому сценарию власти города? Кто из москвичей уже прислушался к советам и пережидает ковидную бурю дома?

А кто, напротив, предпочитает проводить нерабочую неделю, разгуливая по мегаполису? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".