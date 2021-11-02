"Жизнь в большом городе": семейное насилие

Длинные выходные – прекрасная возможность провести больше времени с близкими. Но если одних такая перспектива радует, то других – пугает. Проблема домашнего насилия особенно обострилась во время пандемии и в период вынужденной домашней изоляции, причем по всему миру.

В Госдуме уже в этом году планируют рассмотреть новую версию законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Работу над документом ведут с 2017 года, все это время его дополняли, критиковали, дорабатывали, изменяли.

В чем же сложность? И что уже сегодня делать тем, кто столкнулся с насилием в своей семье или узнал о таких случаях в ближайшем окружении? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".