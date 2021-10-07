"Жизнь в большом городе": "опасная доставка"

Россияне в этом году почти на 40% чаще стали заказывать товары с доставкой. Но большой спрос приводит к тому, что курьеров не хватает и в работе служб часто случаются сбои. А чтобы успеть привезти заказ в срок, курьеры нередко нарушают правила дорожного движения и создают аварийные ситуации.

Что делать, если вы столкнулись с плохим обслуживанием со стороны службы доставки? Как решить проблему аварий с участием курьеров? И легко ли приходится тем, кто спешит доставить наш заказ? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".