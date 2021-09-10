"Жизнь в большом городе": юбилей МЦК

МЦК празднует свой первый юбилей. Движение по железнодорожному кольцу запустили ровно 5 лет назад. И сейчас им каждый день пользуется полмиллиона человек. Благодаря так называемому "легкому метро" москвичи экономят в дороге около 20 минут в день.

Как за эти 5 лет поменялось Московское центральное кольцо? С какими сложностями пришлось столкнуться? И почему проект, который задумали больше века назад, удалось воплотить только в 2016 году? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".