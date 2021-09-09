"Жизнь в большом городе": московские экскурсии

Проводить экскурсии и вести группы по туристическим маршрутам смогут только гиды, инструкторы и экскурсоводы, у которых есть лицензия. Так государство хочет обезопасить от мошенников и некачественных экскурсионных услуг.

Новые правила заработают с июля 2022 года, но уже сейчас представители индустрии высказывают опасения, что это может сильно ударить по их работе.

Неужели гидов в Москве теперь действительно станет меньше? Пользуются ли вообще сегодня спросом их услуги? И что дает столичным экскурсоводам участие в конкурсе "Московский гид"? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".