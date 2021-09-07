"Жизнь в большом городе": самозанятость

Почти 700 тысяч москвичей получили статус самозанятого и теперь работают исключительно на себя. Кто-то это сделал сознательно, а кто-то потерял работу из-за пандемии коронавируса и увидел в этом единственный способ хоть какого-то дохода.

Няни, репетиторы, кондитеры, мастера маникюра и даже строители-одиночки... По каким правилам они работают? Какие льготы имеют и почему город в них так заинтересован? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".