"Жизнь в большом городе": самострой

Город будет находить самострой с помощью москвичей. Для этого запущен телеграм-бот "Самострой.net". Ему можно задать вопрос о подозрительном объекте и тут же получить информацию о законности использования земельного участка. Проблема для столицы актуальная: лишь с начала года обнаружили почти тысячу нелегальных строек.

Что грозит таким объектам и их владельцам? Где в мегаполисе больше всего самозахвата? И как меняются эти территории после того, как возвращают себе официальный статус? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".