"Жизнь в большом городе": московские должники

С долгами и без паспорта. В Госдуму внесен законопроект, который может позволить не только закрыть злостным должникам выезд за границу, но и вовсе – лишать их загранпаспорта.

Между тем, долги россиян постоянно растут, и Москва в этой печальной статистике среди регионов-лидеров.

Долги за ЖКХ, невыплаченные алименты и просроченные кредиты – какие еще наказания за них существуют? Где и как можно узнать про все свои долги? И что делать, чтобы на вас не повесили чужие? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".