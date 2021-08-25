"Жизнь в большом городе": цифровизация медицины

В столичном Депздраве подсчитали: только за последние полгода к данным электронной медицинской карты москвичи обращались 22 миллиона раз. Новые технологии – вообще тренд в современной медицине. Их внедряют на всех уровнях: от поликлиник до стационаров.

Что дает пациентам эта самая электронная карта? Кто сегодня пользуется телемедициной и действительно ли это так же эффективно, как прийти на привычный прием к врачу? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".