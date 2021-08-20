"Жизнь в большом городе": госуслуги

Вместо бумажного паспорта – смарт-карта. В Минцифры России совместно с правительством Москвы разрабатывают возможность внедрения электронного паспорта. Окончательное решение должно появиться в конце года, зато о возможных плюсах эксперты рассказывают уже сейчас.

Говорят, таким образом горожане смогут получать еще больше онлайн-услуг удаленно. Но насколько это необходимо москвичам? Для чего сегодня чаще всего обращаются в центры госуслуг, а также кто и зачем устраивается туда на работу? Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".