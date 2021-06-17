"Жизнь в большом городе": "вакцинация населения"

В Москве ввели обязательную вакцинацию для 60% горожан, работающих в сфере услуг. В первую очередь, это касается сотрудников предприятий торговли и общественного питания, образования и здравоохранения, государственных служащих. И хотя в столице уже привились от коронавируса больше полутора миллионов человек, это, уверены врачи и вирусологи, пока все еще мало.

Где и как поставить прививку? Какие документы для этого нужны и какие есть противопоказания? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".