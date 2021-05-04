"Жизнь в большом городе": "семейная политика"

Кому, когда и сколько начислят? Уже вторую неделю обсуждают все московские родители. В своем послании Федеральному собранию президент больше 20 минут говорил именно о семейной политике. Он призвал поддержать многодетные семьи, матерей-одиночек и заявил о новых выплатах и льготах.

Программа "Жизнь в большом городе" поможет не запутаться во всех нюансах, подскажет, кому и какие начисления положены, и поднимет вопрос: а помогут ли все эти меры выйти из демографического кризиса? Ведь рождаемость в стране падает уже 6-й год подряд. Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".