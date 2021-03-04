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Город

04 марта, 19:15

"Жизнь в большом городе": московские реставраторы

город видео Анна Хрупина

В Москве началась реставрация Императорского воспитательного дома, которому больше 250 лет. Он считается самым крупным зданием дореволюционного времени. И таких старых зданий, в которые хотят вдохнуть новую жизнь, в столице много. Город не забывает про объекты культурного наследия, для этого разработана программа по сохранению исторического наследия.

Но нужно ли тратить деньги на реставрацию, когда на месте разрушающегося старого можно просто построить новое? Что об этом думают москвичи? И как сами могут поучаствовать в реставрации важных столичных объектов? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе

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