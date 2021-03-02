"Жизнь в большом городе": "алкогольная репрессия"

Новое слово в алкогольном регулировании. В Общественной палате предлагают запретить продажу крепких спиртных напитков в продовольственных магазинах. А власти некоторых регионов всерьез обсуждают идею не отпускать алкоголь в праздничные дни. Об этом уже говорят в Забайкалье, Удмуртии и Бурятии.

Ну а что Москва? Как к возможным ограничениям относятся столичные жители? Где, несмотря на уже действующие запреты, продолжают закупаться алкоголем по ночам? И сколько преступлений в столице совершается после выпитого спиртного? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".