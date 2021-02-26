"Жизнь в большом городе": "социальная ответственность бизнеса"

В столице бизнесменам предлагают получить статус социального предпринимателя. Это те, кто не только зарабатывает, но и старается помочь другим. В пандемию многие московские бизнесмены повели себя благородно.

Им пришлось непросто, но многие все равно думали не только о себе. Рестораторы кормили врачей, таксисты их бесплатно возили. Кроме того, помогали и пенсионерам, инвалидам.

Зачем бизнесменам все это нужно? И как город поддерживает социально ориентированный бизнес? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".