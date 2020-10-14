"Жизнь в большом городе": осознанное потребление

В Великобритании запретили использование пластиковых соломинок, ватных палочек и мешалок. К таким мерам власти прибегли в рамках борьбы с пластиковыми отходами.

В Китае закон вступит в силу в конце этого года, в странах Евросоюза – в начале следующего. Там будет еще строже – полностью запретят одноразовую посуду.

В РФ Роспотребнадзор готовит поправки в законодательство о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем их запретят вообще. Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".