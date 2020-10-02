"Жизнь в большом городе": "народный каршеринг"

Москвичи смогут поделиться своим автомобилем за деньги. Город разрабатывает мобильное приложение, которое позволит сдавать в аренду машину по принципу каршеринга. Об этом сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

По его словам, больше 90% времени личный автомобиль москвича простаивает без движения, а может помочь подзаработать. В приложении будет храниться информация о пользователе: сколько ему лет, какой стаж вождения.

Также для спокойствия собственника ему представят выбор, кому конкретно он может сдать в аренду свою машину и где ее припарковать. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".