"Жизнь в большом городе": гранты мэра

Больше тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций подали заявки на участие в конкурсе грантов мэра Москвы. Те, кто предложат самые актуальные, эффективные и полезные для москвичей и города проекты, получат субсидии на реализацию своих идей.

Всего за 18 лет конкурса социально ориентированные организации за счет города воплотили 2 588 проектов. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".