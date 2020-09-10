"Жизнь в большом городе": образовательные кредиты

В этом году стало больше бюджетных мест в российских вузах. Для сравнения: в прошлом году их было около 524 тысяч, в этом – 530 тысяч, а в следующем станет еще на 13 тысяч больше. И это происходит не просто так, а по поручению президента, который считает, что не менее 60% выпускников школ должны иметь возможность поступить на бесплатное обучение в один из российских вузов.

Однако нередко происходит так, что человек работает не по специальности. Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".