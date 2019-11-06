"Жизнь в большом городе": соседские отношения

Как показали исследования "Левада-Центра", самым желаемым соседом для россиян стал пожилой одинокий человек. Видимо, бесконечные конфликты с громкой молодежью и нечистоплотными новоселами порядком поднадоели россиянам.

А тихий пенсионер и шумных вечеринок не устроит, и за квартирой еще по просьбе присмотрит – идеально. Но что делать если с соседом не повезло? Как правильно выстраивать соседские отношения? И надо ли знать, кто живет с нами на одной лестничной клетке? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".