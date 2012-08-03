"Интервью": Наталья Суворова о том, как пережить жару

Заместитель главного врача по лечебной работе Городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Суворова рассказала, как пережить жару. Она советует по возможности не выходить из дома в период солнечной активности - с 11 до 17 часов. Если же избежать выхода на улицу невозможно, то надо взять с собой бутылку с минеральной водой без газов, надеть легкую светлую одежду из натуральных тканей и использовать крем для защиты кожи.

Кроме того, в жару не следует употреблять мясо и пить холодную воду. Суворова также рекомендует по возможности избежать поездок на общественном транспорте.



Ожидается, что август станет самым жарким месяцем лета.